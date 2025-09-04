Tutti in sella per il Trofeo Furci, gara di campionato regionale strada CSI Abruzzo

A Furci, come di consueto a settembre, arriva il momento del ciclismo amatoriale su strada con la riproposizione del Trofeo Furci.

Una fase di intenso lavoro da parte del sodalizio Ciclistica Valle Trigno, presieduto da Rocchino Bucci, nel mettere in cantiere una terza edizione in cui gli specialisti delle salite potranno mettersi benissimo alla prova.

La gara di questâ€™anno, in programma domenica 7 settembre, coinciderÃ con lâ€™assegnazione dei titoli regionali strada CSI Abruzzo e si svolgerÃ con ritrovo alle 7:00 presso piazza Beato Angelo a Furci e la partenza unica alle 9:00.

Il percorso prevede un circuito di 5,5 chilometri da ripetere sette volte con un dislivello positivo di 168 metri ad ogni giro. Prima del via agonistico si farÃ un giro allâ€™interno del paese di circa 2 chilometri prima di entrare nel circuito per la partenza ufficiale.

Lâ€™iscrizione costa 15 euro e include pacco gara, chip cronometraggio e ristoro finale. Le iscrizioni sono aperte tramite il modulo online disponibile allâ€™indirizzo https://forms.gle/jaAsaNCPa49c2GL17 con scadenza fissata per venerdÃ¬ 5 settembre.

Per informazioni aggiuntive, Ã¨ possibile contattare gli organizzatori via WhatsApp ai numeri 350.1557579 o 338.4668335, oppure seguire le pagine ufficiali Facebook e Instagram della Ciclistica Valle Trigno.

Le premiazioni interessano i primi tre assoluti maschili e femminili, i primi tre classificati di ogni categoria e le prime tre societÃ a punteggio. I premi non sono cumulabili.

Quella del Trofeo Furci Ã¨ una tradizione che continua per merito dellâ€™Amministrazione Comunale che ha dato il patrocinio e anche degli sponsor Marina Cala del Golfo, CIMID, Di Pierro Costruzioni, Costy Tartufi, Avis Comunale San Salvo, Torricella Store, RM Italia, Ottica Desiato, Marte DecÃ², Pezzella Abruzzo, Parafarmacia Gallo e Ristorante Pizzeria La Medusa.