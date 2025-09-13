Messa e processione con Mons. Carlo Dell'Osso a Furci per la festa del Beato Angelo

Mons. Carlo Dell'Osso a Furci per la Solenne Celebrazion Eucaristica in onore del Beato Angelo in occasione della festa nel ricordo della Traslazione da Napoli a Furci tenutasi nella giornata di sabato 13 settembre concelebrata da Don Angelo Di Prinzio e Don Domenico Spagnoli.
Nella sua omelia, Mons. Dell'Ossso ha non solo ricordato la figura del Beato Angelo, ma ha anche affidato sotto la Sua Protezione l'intera comunità furcese.
Al termine si è snodata la Processione per le vie del paese accompagnata dal Complesso Bandistico “Città di Furci” e dalla Sfilata delle conche tipiche adornate con il dolce tipico furcese, ‘Il cello ripieno’, seguito dallo sparo.
I festeggiamenti proseguiranno anche nel pomeriggio con le ultime celebrazioni delle Sante Messe.
Alle ore 22, in Piazza Beato Angelo, il gran finale con il concerto dei Matia Bazar. A seguire fuochi pirotecnici ed estrazione lotteria.
Fotoservizio a cura di Lorenzo Saturni