Celebrazioni in onore della Madonna dei Sette Dolori a Vasto

La Parrocchia San Marco Evangelista di Vasto si prepara a celebrare la Madonna dei Sette Dolori con una serie di eventi religiosi e festivi dal 14 al 21 settembre, unâ€™occasione speciale per la comunitÃ .

Domenica 14 settembre la giornata inizierÃ con la Santa Messa delle 9,30 nella chiesa parrocchiale. Nel pomeriggio, alle 17, si terranno il Santo Rosario e le litanie nella Chiesetta dei Sette Dolori, seguiti dalla processione alle 17,30, con il trasporto della Statua della Madonna a San Marco e due successive celebrazioni eucaristiche, alle 18 e alle 20.

Dal 14 al 20 settembre il settenario di preparazione alla festa.

Sabato 20 serata di festa con stand gastronomici, musica dal vivo e gonfiabili per i piÃ¹ piccoli.

Domenica 21, giornata conclusiva dei festeggiamenti, celebrazioni eucaristiche alle 9.30 e alle 11. Alle 17,3 la comunitÃ si riunirÃ per il Santo Rosario e le litanie, seguiti dalla Messa delle 18.30 e dalla processione per le vie del quartiere con concerto finale alle 19,30.