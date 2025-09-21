Una giornata all'insegna della scoperta e dell'inclusione a San Salvo

Nella giornata di sabato 20 settembre spazio all'iniziativa â€˜San Salvo inclusivaâ€™, evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio naturale e archeologico, organizzato in sinergia tra l'Associazione Eliland e l'ENS Sezione Provinciale di Chieti.

La mattinata Ã¨ stata dedicata a una suggestiva visita guidata al Giardino Botanico Mediterraneo e al Biotopo Costiero di San Salvo Marina, mentre nel pomeriggio i partecipanti hanno potuto immergersi nella storia con la visita al Parco Archeologico del Quadrilatero.

Entrambe le esperienze sono state arricchire dalla presenza di una guida e dell'interprete Lis, garantendo cosÃ¬ piena accessibilitÃ e partecipazione.

I partecipanti sono rimasti affascinati dalle bellezze naturali e storiche della nostra cittÃ .

Il presidente ENS ha espresso la volontÃ di proseguire con questa attivitÃ , sottolineando il valore dell'iniziativa e lodando l'impegno dell'Amministrazione comunale nel promuovere l'inclusivitÃ .

A rappresentare il Comune di San Salvo erano presenti il consigliere Nicola Di Ninni, gli assessori Gianmarco Travaglini ed Elisa Marinelli, insieme ai consiglieri comunali Carla Larcinese, Maria Travaglini e Angelo Fabrizio.

Una giornata che conferma come la bellezza del nostro territorio possa essere vissuta e condivisa da tutti, senza barriere, nel segno dell'inclusione e della valorizzazione culturale.

Testo e foto a cura di CittÃ di San Salvo