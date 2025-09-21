Firmato il Protocollo di Intesa “Territori del Gusto – Saperi & Sapori della Costa dei Trabocchi”

Si è svolta a Cupello la tappa di “Ventricina e bollicine”, iniziativa promossa da Regione Abruzzo, DMC Costa dei Trabocchi, Legambiente e dai Comuni del territorio, dedicata alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e culturali abruzzesi.

Nel corso dell’incontro, ospitato nella Sala Multimediale del Comune di Cupello, è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa “Territori del Gusto – Saperi & Sapori della Costa dei Trabocchi”, un documento che sancisce la collaborazione tra enti pubblici, associazioni, consorzi e realtà produttive locali con l’obiettivo di:

valorizzare e promuovere i prodotti agroalimentari del territorio, tra cui il Carciofo Mazzaferrata di Cupello;

sostenere pratiche agricole sostenibili e filiere corte;

favorire il turismo enogastronomico e culturale;promuovere eventi, itinerari del gusto e attività educative;

sviluppare sinergie e collaborazioni a livello nazionale e internazionale.

Da moderatore alla presentazione del Protocollo, Cupello ha avuto l’onore di ospitare l’Ambasciatore per il made in Italy, Carlo Dugo, la cui presenza ha conferito ulteriore prestigio e visibilità internazionale all’iniziativa.

La serata ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e degli interventi dei sindaci e dei rappresentanti regionali e delle categorie di promozione, che hanno sottolineato come fare rete sia la condizione fondamentale per la crescita dei territori.

“Cupello è orgogliosa di essere parte di questo percorso condiviso – ha dichiarato il Sindaco Graziana Di Florio – Il Protocollo non è soltanto un atto formale, ma un vero patto di collaborazione e fiducia tra comunità, istituzioni e produttori, per costruire insieme un futuro di sviluppo sostenibile e di valorizzazione delle nostre eccellenze abruzzesi all’interno e al di fuori dei confini regionali".