Un applauso lungo e sentito a uno spettacolo che ha lasciato il segno

Grande successo per “La Straordinaria Storia dell'Insigne Patrono San Vitale”, portata in scena dalla compagnia teatrale sansalvese Gran Sipario d'Argento e riproposto in più date fino all'ultima emozionante rappresentazione del 17 gennaio 2026.

Uno spettacolo capace di conquistare il pubblico sera dopo sera, con il Centro Culturale “Aldo Moro” sempre gremito, testimone di un racconto intenso, semplice e profondo, che ha saputo unire tradizione, fede e memoria collettiva.

Gli attori, con interpretazioni chiare e coinvolgenti, hanno dato vita alla storia del nostro Patrono San Vitale, strappando applausi sinceri e partecipati.

Particolarmente significativa la presenza in una delle serate dei ragazzi della Cooperativa “Nuvola”, invitati a teatro per avvicinarli alle tradizioni e alla generazione verso San Vitale. Un momento di autentica condivisione e inclusione.

Uno spettacolo patrocinato dal Comune di San Salvo che ha dimostrato, ancora una volta, quanto il teatro sappia emozionare, unire e raccontare l'anima di una comunità.

Fonte Città di San Salvo e fotoservizio a cura di Gran Sipario d'Argento