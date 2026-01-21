H2O Sport in trionfo al 3° Meeting nazionale “Città di Lanciano”

L’H2O Sport conquista il primo posto al Terzo Meeting Nazionale di Nuoto “Città di Lanciano”, chiudendo la manifestazione con 613 punti e precedendo in classifica le società Olimpica Salentina e SDS, al termine di una competizione di altissimo profilo tecnico.

Alla manifestazione hanno preso parte 23 società sportive provenienti da tutta Italia, con la presenza di numerosi atleti della Nazionale Italiana di nuoto, tra la capitana Silvia Di Pietro e la medaglia olimpica Lorenzo Zazzeri, che hanno contribuito a rendere l’evento particolarmente prestigioso e competitivo.Il risultato ottenuto rappresenta il frutto del lavoro svolto dal gruppo squadra e dallo staff tecnico, che hanno curato con attenzione ogni fase della preparazione, allenamento dopo allenamento, senza lasciare nulla al caso. Il successo conseguito in terra abruzzese conferma la solidità del progetto sportivo dell’H2O Sport e testimonia il costante percorso di crescita degli atleti, protagonisti di una prestazione collettiva di elevato valore tecnico e agonistico. Vediamo i risultati ottenuti dagli atleti biancorossi.

Categoria ragazzi – Ilario Menna vince e stampa il tempo limite per i campionati italiani nei 100 rana con il riscontro cronometrico di 1’05”57, fa suoi i 200 rana con 2’22”94 ed è terzo nei 200 stile libero nuotati in 1’56”95. Jerry Pietro Serafino chiude al terzo posto i 50 farfalla con 26”53 e 100 farfalla (59”) centrando il tempo limite per gli italiani. Lorenzo Aiello non ha rivali nella farfalla, stile che lo vede primeggiare nei 50, 100 e 200 metri chiusi rispettivamente in 26”45, 56”98 e 2’10”12. Per lui anche un argento nei 50 rana nuotati in 30”71. Tre le medaglie messe in bacheca da Jacopo De Lena che vince i 200 dorso in 2’10”35, è secondo nei 100 dorso con 59”88 e terzo nei 50 dorso con 28”19. Fa ottime cose anche Umberto Antonio Zitti primo nei 100 stile con 53”01, secondo sia nei 200 stile con 1’56”57 e nei 50 farfalla coperti in 26”51. A queste medaglie si aggiunge anche il bronzo nei 50 stile libero con il tempo di 24”54.

Solidea Nina Tranquillo vince i 200 misti ed è seconda nei 100 rana chiusi in 1’18”04. L’H2O Sport brinda anche alle prestazioni di Asia Amore che chiude al secondo posto i 100 farfalla con 1’08”62 e i 200 stile libero con il tempo di 2’15”17. Sofia Sciulli porta a casa l’argento nei 50 rana con 35”95 e il bronzo nei 100 rana coperti in 1’19”41. Ai piedi del podio si piazzano Andrea Pipirigeanu e Stefano Armando Alfieri nei 200 stile libero, Gabriele Marchetta nei 200 misti e nei 200 farfalla; Giulia Matacchione nei 50 dorso e Stefano Armando Alfieri nei 100 stile libero; Emma De Felice nei 200 rana. Hanno raggiunto la finale Nicole Santorelli nei 50 stile libero e 50 dorso, Emma De Felice nei 50 e 100 rana, Piermario Paolantonio nei 100 rana.

Juniores – Lorena Visan vince i 200 dorso con il tempo di 2’24”66, i 50 farfalla con 28”69, i 100 farfalla (1’03”15) e i 200 misti coperti con il crono di 2’27”11. Ottima performance per Antonio Tucci che porta a casa i 50 rana (30”69) e i 200 rana (2’26”51) oltre alla medaglia d’argento nei 200 stile libero con il crono di 1’58”39 e al bronzo nei 100 rana con il tempo di 1’07”22. Jacopo Marzola non ha rivali nei 200 stile libero con il riscontro cronometrico di 1’58”19. Paolo Paolino conquista l’argento nei 50 rana con 30”70 e nei 100 rana con 1’06”84 mente conquista il bronzo nei 200 misti con 2’23”36. Seconda posizione per Davide Di Lello nei 200 rana con 2’34”81 e per Matteo Rignanese nei 200 farfalla con 2’21”38. Terza piazza per Niccolò Gabrielli nei 200 rana con 2’35”46. Centrano la finale Davide Di Lello e Nicolò Gabrielli nei 100 rana, Domenico Rocco nei 50 farfalla e Camilla Paolantonio nei 50 rana

Cadetti-Senior – Emanuele Florio è secondo nei 200 stile libero con 1’56”71 e conquista il bronzo nei 50 farfalla con 26”30 e nei 100 stile libero completati in 52”82. Jordan Coco oro nei 50 dorso 27”97 e argento nei 100 (59”47) e 200 dorso 2’18”86. Sofia Silvaroli vince i 100 (1’10”61) e 200 (2’31”68) rana ai quali aggiunge un argento nei 200 misti 2’24”49.Eliana Giulia Ricciuti porta a casa i 50 dorso con il riscontro cronometrico di 31”85. Approdano in finale Alessia Angelicola nei 50 e 100 stile libero e 50 farfalla e Sara Saraceni nei 50 dorso. Splendida anche la medaglia di bronzo conquistata dalla staffetta 4×50 mista mixed con in vasca Jordan Coco, Lorenzo Aiello, Lorena Visan e Alessia Angelicola che ferma i cronometri a 1’53”49.

Nella gara riservata agli atleti FINP medaglia d’oro per Gaia Verardi nei 50 metri dorso con il tempo di 40”12.