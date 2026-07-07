'Lentella Music Live', il clou con la Bandabardò

Nelle serate di venerdi 10 e sabato 11 luglio i Colli Lentellesi - Terrazza sull'Adriatico si animeranno con la terza edizione del ‘Lentella Music Live’, uno degli appuntamenti di richiamo e di spicco per l'estate lentellese, in grado di unire buon cibo e buona musica.

Protagonista di questa nuova edizione, sarà la Bandabardò con il “Se Mi Rilasso Collasso Tour” per celebrare i 25 anni di fondazione della band formatosi l'8 marzo 1993 in programma venerdi 10 luglio a partire dalle ore 21.30.

La kermesse si chiuderà sabato 11 luglio con la partecipazione del cantautore pop folk abruzzese Roby Santini con “Il Ragazzo di Campagna Show” e il gran finale con la musica dance.