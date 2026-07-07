Sansalvo.net compie 25 anni: un quarto di secolo di informazione e amore per il territorio

Il 7 luglio 2001, su iniziativa e impulso dell'avvocato Antonio Cilli, nasceva sansalvo.net, la prima piattaforma del circuito Cittanet.

Un progetto nato quando il web muoveva ancora i primi passi nel panorama dell'informazione locale, con un obiettivo semplice ma ambizioso: raccontare San Salvo e il territorio e dare voce alla sua comunitÃ .

Oggi, a distanza di 25 anni, quel progetto rappresenta una delle realtÃ piÃ¹ longeve dell'informazione online abruzzese, capace di attraversare profondi cambiamenti tecnologici e sociali senza perdere la propria identitÃ .

In questi 25 anni sansalvo.net ha documentato la crescita della cittÃ , raccontando la cronaca, la politica, la cultura, lo sport, il volontariato, le tradizioni, gli eventi e le storie di chi ogni giorno contribuisce a rendere vivo il territorio. Migliaia di articoli, fotografie, video e testimonianze hanno costruito un archivio prezioso della memoria collettiva di San Salvo.

Ma sansalvo.net non Ã¨ stato soltanto un giornale online. Ãˆ diventato nel tempo uno spazio di incontro tra cittadini, associazioni, istituzioni e imprese, offrendo visibilitÃ alle iniziative locali e contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza alla comunitÃ . La piattaforma ha saputo evolversi insieme ai propri lettori, affiancando ai tradizionali articoli nuovi strumenti di comunicazione e una presenza sempre piÃ¹ attiva sui canali digitali.

Dietro ogni notizia pubblicata ci sono passione, professionalitÃ e un lavoro quotidiano spesso silenzioso: quello di chi verifica le informazioni, raccoglie testimonianze, segue gli eventi e dedica tempo ed energie per offrire un'informazione puntuale e vicina alle persone.

25 anni rappresentano un traguardo importante, soprattutto in un settore che negli ultimi decenni ha conosciuto trasformazioni profonde. Cambiano gli strumenti, cambiano le modalitÃ con cui le notizie vengono diffuse, ma resta immutata la missione che accompagna sansalvo.net fin dal primo giorno: raccontare il territorio con attenzione, rispetto e spirito di servizio.

Questo anniversario Ã¨ anche l'occasione per dire grazie. Grazie ai lettori che, giorno dopo giorno, continuano a scegliere sansalvo.net come punto di riferimento per informarsi. Grazie ai collaboratori, ai fotografi, ai giornalisti, agli inserzionisti, alle associazioni, alle istituzioni e a tutti coloro che, in questi 25 anni, hanno contribuito alla crescita del progetto.

Il compleanno di sansalvo.net non celebra soltanto una testata giornalistica, ma una comunitÃ che da un quarto di secolo condivide storie, emozioni e momenti importanti della vita cittadina.

Dal 7 luglio 2001 al 7 luglio 2026: 25 anni di informazione, passione e amore per il territorio. E il racconto continuaâ€¦