Il Brodetto di pesce alla Vastese tra storia e tradizioni locali

La Delegazione vastese dell’Accademia Italiana della Cucina – Istituzione Culturale della Repubblica Italiana – in occasione del decennale dalla registrazione notarile del disciplinare del “Brodetto di pesce alla Vastese” invita gli appassionati di storia, cultura e gastronomia locale, a partecipare al convegno celebrativo del decennale dal titolo “Il Brodetto di Pesce – Storie e Tradizioni Locali”.

Il convegno – patrocinato dal Comune di Vasto – è in programma sabato 15 novembre, alle ore 10:00, presso la Pinacoteca di Palazzo d’Avalos-

Subito dopo i saluti istituzionali del sindaco Francesco Menna prenderanno la parola i seguenti relatori: Nicola Della Gatta, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Vasto; Maurizio Adezio, direttore del Centro Studio AIC Abruzzo; Floro Bisello, delegato AIC Pesaro – Urbino; Filippo Pietrocola, accademico AIC Vasto. Le conclusioni saranno affidate a Mimmo D’Alessio, vicepresidente nazionale vicario AIC. Tutti moderati da Nicola D’Adamo.

“Invito i cittadini e le cittadine a partecipare a questo convegno che celebra i dieci anni dalla registrazione del disciplinare del “Brodetto di pesce alla Vastese”. Questo prodotto racchiude storia, tradizioni, sapori e saperi della nostra comunità. L’Accademia è impegnata nel custodire e valorizzare la cultura gastronomica locale, promuovendo qualità e identità. Un pensiero speciale è per un grande accademico, mediatore e instancabile sostenitore di questo disciplinare, il compianto Pino Jubatti, la cui conoscenza ne rese possibile la stesura. Vi aspettiamo per condividere memoria, gusto e futuro di un piatto della tradizione vastese”. Così Adri Cesaroni, delegato AIC di Vasto.

Maggiori informazioni sulle attività dell’Accademia Italiana della Cucina qui: https://www.facebook.com/aicdelegazionevasto/