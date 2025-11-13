"Recruiting Day – Orientarsi al futuro”, appuntamento a Vasto

Generazione Vincente Spa, con il patrocinio del Comune di Vasto e dell’Assessorato alle Politiche Sociali guidato da Anna Bosco, organizza il “Recruiting Day – Orientarsi al futuro”, in programma venerdì 21 novembre, dalle 9.30 alle 17.30, presso la Sala della Biblioteca di Palazzo Mattioli a Vasto.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire una giornata di orientamento, consulenza e sostegno a chi desidera costruire o rinnovare il proprio percorso professionale.

L’evento è gratuito e aperto a tutti: giovani, studenti, persone in cerca di occupazione, lavoratori in transizione professionale o chiunque voglia ricevere un supporto personalizzato per valorizzare le proprie competenze.

Durante la giornata, i consulenti di selezione di Generazione Vincente saranno a disposizione per:

• colloqui individuali di orientamento e ascolto;

• supporto nella stesura e revisione del curriculum vitae;

• consulenza sulle strategie di ricerca attiva del lavoro sul nostro territorio (tramite l’utilizzo di canali social, siti web, app di ricerca di lavoro e annunci dei CPI e delle APL del territorio).

• informazioni sui percorsi di formazione e accompagnamento al lavoro disponibili in Abruzzo.

L’obiettivo è promuovere una cultura dell’orientamento attivo e dell’inclusione, favorendo il dialogo tra istituzioni, cittadini e mondo del lavoro.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione consigliata entro il 18 novembre al numero 347-7315630 o via e-mail a vasto@generazionevincente.it.