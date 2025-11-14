"I Testimoni della Transumanza", casa sociale polifunzionale pronta a Scerni

"Conclusi i lavori di realizzazione e sabato 15 verrà inaugurata la nuova Casa sociale polifunzionale che sorgerà dietro la Chiesa di San Giacomo denominata “I Testimoni della Transumanza”.



A darne notizia è l'amministrazione comunale di Scerni che sottolinea come "l’opera sia stata finanziata interamente attraverso un contributo per opere da destinare ad investimenti ed infrastrutture sociali (Decreto del Presidente dei Ministri del 17 Luglio 2020), annualità 2020-2021-2022 di importo complessivo di euro 94.252,50. Le diverse autorizzazioni necessarie hanno richiesto un iter complesso interessando diversi Enti affinché l’opera venisse realizzata dietro la Chiesa di San Giacomo. Infatti sono state necessarie le autorizzazioni di Curia vescovile, Soprintendenza, Ufficio Tratturi e Regione Abruzzo."



"Pertanto - conclude il sindaco Daniele Carlucci - andremo a realizzare un progetto etnoantropologico denominato “I Testimoni della Transumanza” in collaborazione col MiBACT – Soprintendenza di Chieti – per finalità culturale e di valorizzazione del Tratturo abbinata a quella di promozione sociale".



Sabato 15 novembre alle ore 15.30 alla presenza della Sovraintendenza, autorità regionali, militari e religiose ci sarà il taglio del nastro.