Trionfa “Se tu fossi Elena”, il cortometraggio degli studenti del 'Palizzi-Mattei' di Vasto tra i vincitori del Concorso Internazionale 'Monteatro e Dintorni d’Arte'

È di ieri la notizia di una grande vittoria in casa per l’Istituto di Istruzione Superiore ‘Palizzi-Mattei’ di Vasto: il cortometraggio “Se tu fossi Elena”, realizzato dagli alunni della classe quinta A AFS diretti dal regista William Mussini, con la partecipazione di due attori professionisti, ha vinto uno dei più importanti premi previsti dal Concorso Internazionale di teatro e docufilm per le scuole Monteatro e Dintorni d’Arte, giunto alla sua quinta edizione.

Nello specifico, il corto capolavoro di Educazione civica nato da un’idea della Di Santo (Presidente dell’Associazione Emily Abruzzo, del Premio Letterario Emily “I mille volti della violenza” nonché Referente per Bullismo e Cyberbullismo dell’Istituto vastese) e patrocinato dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Vasto (CH) e dal Premio Letterario Emily, si è qualificato nella sezione B aperta a cortometraggi, docufilm e visual storytelling.

“Come insegnante e come referente del progetto posso affermare assolutamente che ​questo premio appartiene i ragazzi, alla loro capacità di non restare indifferenti e di aver scelto di raccontare, con delicatezza e fermezza, che il rispetto è l'unica base possibile per ogni legame umano.” ha dichiarato la prof.ssa Di Santo.

Dunque, dopo la presentazione del 30 aprile scorso, presso la Camera dei Deputati con il sostegno della Deputata Stefania Ascari, l’arrivo di questo riconoscimento rappresenta un ulteriore importante traguardo per i ragazzi protagonisti e gli adulti di riferimento.

Istituito dall’Istituto Tecnico Economico per il Turismo di Montesano SM (SA) in collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Montesano Sulla Marcellana (SA), Casalbuono (SA), Padula (SA), Buonabitacolo (SA) e Sanza (SA), con la Comunità Montana Vallo Di Diano (SA) e con varie Associazioni locali, l’idea da cui prende vita l’iniziativa, aperta alla ricezione di progettualità scolastiche oltre i “confini” territoriali, nasce dalla volontà di promuovere attività che favoriscano lo sviluppo delle potenzialità espressive e creative e che possano aiutare i giovani, in particolare i Millennials, gli Zoomer e la generazione Alpha, al superamento di difficoltà e insicurezze, incentivando il confronto tra i vari progetti, creando proficui scambi di idee e soprattutto dando a tutti i partecipanti l’opportunità di consolidare i valori costitutivi dell’Unione europea.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 23 maggio presso l'Auditorium “Massimo Trosi” a Casalbuono, in provincia di Salerno, e in tale occasione una rappresentanza dei protagonisti vastesi ritirerà l’ambito premio.