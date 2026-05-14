Partecipa a IlTrigno.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Una comunitÃ  in preghiera: San Salvo si stringe alla Madonna delle Grazie

Tradizioni
Condividi su:

In unâ€™atmosfera di profondo raccoglimento e intensa partecipazione, la comunitÃ  sansalvese ha vissuto, nel giorno dedicato alla Madonna di Fatima, un momento carico di pathos e spiritualitÃ .

La fiaccolata ha ufficialmente inaugurato i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, che culmineranno il 31 maggio 2026, trasformando le strade della cittÃ  in un lungo cammino di luce, preghiera e devozione.

La processione, guidata dal parroco don Raimondo Artese, si Ã¨ distinta per la sua sobria intensitÃ : un gesto semplice, ma capace di toccare profondamente i cuori dei presenti. Il momento significativo Ã¨ stato lâ€™arrivo nella Chiesa di San Giuseppe.

Continua a leggere su parrocchie31.it (clicca qui)

Condividi su:

Seguici su Facebook