Una comunitÃ  in preghiera: San Salvo si stringe alla Madonna delle Grazie

In unâ€™atmosfera di profondo raccoglimento e intensa partecipazione, la comunitÃ sansalvese ha vissuto, nel giorno dedicato alla Madonna di Fatima, un momento carico di pathos e spiritualitÃ .

La fiaccolata ha ufficialmente inaugurato i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, che culmineranno il 31 maggio 2026, trasformando le strade della cittÃ in un lungo cammino di luce, preghiera e devozione.

La processione, guidata dal parroco don Raimondo Artese, si Ã¨ distinta per la sua sobria intensitÃ : un gesto semplice, ma capace di toccare profondamente i cuori dei presenti. Il momento significativo Ã¨ stato lâ€™arrivo nella Chiesa di San Giuseppe.

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