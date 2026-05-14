Thomas Camelo Campione Italiano, esulta la Scuola di Kung Fu del Maestro De Palma

Concluso il Campionato Italiano Assoluto della Federkombat (Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate, MMA), nella specialità Kick Light: la Scuola di Kung Fu del Maestro Carmine De Palma – con sedi a Termoli, Vasto e Petacciato – torna a casa, da Jesolo, con sorrisi ma anche con qualche rimpianto.

Dopo le varie selezioni regionali e Interregionali, si arriva al Campionato con tanta voglia di vincere e fare bene, tutti gli atleti si sono preparati al meglio e hanno cercato di dare il massimo, consapevoli di affrontare una prova importante e impegnativa.

Gli atleti partiti per Jesolo sono stati 11: Thomas Camelo, Giovanni Camelo, Angela Di Pietro, Nicla Regia Corte, Nicolas Stivaletta, Silvia Rustico, Diego Pesce, Filippo Ragni, Valentino Celano, Attilio Del Re e Vittorio Rossi Qualcuno presente già l’anno scorso, altri alla prima esperienza a carattere nazionale e in questa specialità.

Thomas Camelo sale sul podio più alto, 1° Classificato Medaglia d’Oro e Campione Italiano 2026, nella specialità Kick Light – 69 Kg (categoria formata da 9 atleti). Stravince il primo incontro con tanti punti in più dell’avversario. In finale trova un atleta abruzzese, un incontro che Camelo affronta al meglio, con talento e determinazione, aggiudicandosi il titolo di Campione Italiano 2026 con accesso alla Squadra Nazionale di Kick Light.

“Sono soddisfatto e orgoglioso del risultato ottenuto da Thomas – commenta De Palma -. Si è dimostrato sempre preparato, maturo e vincente, raggiungendo sempre il podio nelle sue gare e facendosi trovare pronto nelle gare di kickboxing e non solo. La vittoria del campionato italiano gli aprirà le porte della squadra agonistica nazionale dove porterà il suo contributo per fare arrivare l’Italia al vertice nelle gare europee ed internazionali”.

Il giovane atleta termolese sarà convocato e parteciperà al raduno, a Misano ad agosto, in cui si formerà la squadra italiana 2026 che parteciperà e rappresenterà l’Italia al Campionato Mondiale WAKO a Jesolo, dal 18 al 27 settembre.

Terzi classificati e Medaglia di Bronzo sono Filippo Ragni, Valentino Celano, Vittorio Rossi e Attilio Del Re, tutti e quattro alla loro prima esperienza nazionale e in Federkombat. Grande l’emozione per loro, ma si sono espressi con forza e giusta e positiva applicazione, centrando risultati brillanti e significativi.

Per gli altri 6 atleti in gara (Giovanni Camelo, Angela Di Pietro, Silvia Rustico, Nicla Regia Corte, Nicolas Stivaletta e Diego Pesce) c’è un 4° posto che sicuramente va stretto, ma la volontà e la voglia di crescere danno buone indicazioni per il futuro.

“Abbiamo dimostrato ancora una volta il nostro bagaglio tecnico, la nostra preparazione e la nostra professionalità – aggiunge De Palma – Saremo sempre più che determinati e con voglia di vincere”.

Ora per la Scuola del Maestro De Palma c’è in prospettiva l’ultima fase e gara del Campionato Assoluto della categoria Juniores, che si terrà il 28 e 29 maggio sempre a Jesolo dove l’azzurra in carica 2025, Chiara Tavani e Giole Pasciullo dovranno conquistare il primo o il secondo posto per poter essere inseriti e convocati nella nuova squadra di Kick Light.