"La bella e la bestia", magia firmata Compagnia Orizzonte Teatro

Al Politeama Ruzzi di Vasto la Compagnia Orizzonte Teatro ha portato in scena “La bella e la bestia”, musical basato sulla fiaba settecentesca di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, fatta conoscere al grande pubblico mondiale da Walt Disney. Opportunità preziosa per festeggiare i 10 anni di attività del gruppo.

I bravissimi attori hanno riscosso un notevole successo, affascinando in un'atmosfera di pura magia il pubblico presente che ha potuto apprezzare le loro doti e il grande impegno per la perfetta riuscita di uno strepitoso spettacolo adatto a grandi e piccini. C’è stato il sold out alla prima rappresentazione in scena; saranno proposte 6 repliche nei prossimi weekend. Il sabato alle ore 21 la domenica alle 17,30.

“La bella e la bestia: storía di una magia" - In un regno avvolto dall'incanto, una giovane donna dal cuore puro sfida il destino, scoprendo che dietro la maschera della bestia si cela un'anima spezzata e persa nella superficialità delle apparenze. Attraverso il coraggio e la compassione, Belle dimostra che la vera bellezza risiede nell'anima e che solo la forza dell'amore può trasformare le tenebre in luce.

Questa non è solo una fiaba, ma un viaggio profondo che parla al cuore di ciascuno di noi, ricordandoci che l'amore autentico ha il potere di abbattere ogni barriera e riscrivere il destino. Preparatevi ad emozionarvi e a vivere una magia che cambia per sempre chi la incontra!

Il cast

Bestia: Christian Capriati

Belle: Francesca Di Nunzio/Micol Masotino

Lumière: Raffaele Riccio

Tockins: Vincenzo Delli carri

Babette: Francesca Palermo

Madame de la Grande Bouche: Elvira Mucilli

Mrs. Bric: Serena Biscotti

Chicco: Michele Cioffi

Gaston: Giorgio Goglione

Le Tont: Giuseppe Fragasso

Maurice: Stefano Pagano

Silly girls: Serena Candigliota, Mariangela Cieri, Alessia Masotino

Monsieur D'Arque/Lady D'Arque: Michele Di Spalatro/Letizia Pizzola

Jérôme: Stefano Florio

Ensemble: Denise D'Aulerio, Alessandra Di Crasto, Marianna Di Crasto, Milena Maiello, Valeria Palermo e Alice Troilo

La troupe della Compagnia Orizzonte Teatro

Regia: Giorgio Goglione

Production manager: Francesca Di Nunzio

Coreografie: Mariangela Cieri

Scenografie: Polvere di stelle & Vincenzo Delli carri

Costumi: Valeria Palermo, Francesca Palermo & Polvere di stelle

Vocal coach: Elvira Mucilli

Actor coach: Raffaele Riccio & Stefano Pagano

Acconciature: Mary Sciartilli

Trucco: Serena Biscotti & Serena Candigliota

Team social: Micol Masótino, Alessia Masótino e Giuseppe Fragasso

Marketing: Letizia Pizzola

Sito web: Stefano Florio

Linea grafica: Studio Izzo Grafica

Foto e video: Kesia

Service: Sound Service

Foto personaggi: Occhio Magico di Costanzo D'Angelo

Voce narrante prologo: Vincenzo La Verghetta