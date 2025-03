Particella 18 e ipotesi grattacielo con case e negozi a San Salvo Marina: "Anacronistico"

Questa è l'ormai famosa particella 18 tra il lungomare e la SS16 a Marina di San Salvo.

Due ettari di terreno ai quali possono essere aggiunti quelli della fascia demaniale e quelli del tratturo arrivando complessivamente a oltre cinque ettari. Uno spazio unico che non ha eguali nel nostro lungomare, dove dalla Statale puoi ammirare le onde del mare.

Utilizzare questo spazio per costruire case e negozi è anacronistico.

Chi vuole realizzare appartamenti può farlo al di là della SS16 e non sul mare. In questo spazio va costruito un attrattore turistico-ambientale che rafforzi ulteriormente la vocazione turistica di San Salvo.

L'idea potrebbe essere quella di realizzare un campus didattico ambientale per le scuole di ogni ordine e grado, dove gli alunni vanno a studiare la flora, la fauna e gli ecosistemi marini rafforzando e ampliando l'attuale Biotopo costiero. Un'idea del genere farebbe diventare la Marina di San Salvo un grande attrattore per l'intera costa adriatica.

Non sciupiamo questa grande opportunità per lo sviluppo della nostra città, utilizziamo questo bene pubblico per fini collettivi.