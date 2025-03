“La bella e la bestia”, l’imperdibile spettacolo sarà in replica questo weekend e nei due successivi

Orizzonte Teatro, dopo il successo che ha riscosso con la prima di "La bella e la bestia", non ha intenzione di fermarsi. La compagnia, infatti, è pronta a proseguire la sua celebrazione dei dieci anni di attività con altre imperdibili date. Questo weekend, il 29 e 30 marzo, e poi ancora il 5 e 6 aprile, il palco di Vasto tornerà a ospitare la magia di uno degli spettacoli più amati, arricchito dall'entusiasmo di un cast che unisce esperienza e freschezza.Non perdere l'occasione di vivere l'incanto di una delle fiabe più celebri di sempre, portata in scena con passione e impegno. Lo spettacolo, che ha dato il via alla lunga carriera della compagnia, è ora un’emozionante rivisitazione, dove la storia d’amore tra Belle e la Bestia prende vita in un nuovo, coinvolgente adattamento. Le performance, che hanno già entusiasmato il pubblico, promettono di continuare a incantare con la loro energia e il loro fascino. Che tu sia un veterano delle prime di Orizzonte Teatro o un nuovo spettatore, non lasciarti scappare quest'occasione speciale. La magia, la musica e la magia della scena sono più vive che mai!

