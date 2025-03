Sasi, i sindaci di centrosinistra favorevoli alla conferma alla presidenza di Gianfranco Basterebbe

L’acqua è un bene comune e riteniamo che come tale vada gestito. E a seguito dell’incontro tenutosi nell’aula consiliare del Comune di Carunchio, noi Sindaci di centrosinistra del Vastese, nonostante le difficoltà che in questi anni abbiamo riscontrato, non possiamo che ritenere la candidatura di Gianfranco Basterebbe alla Presidenza della Sasi la scelta più giusta.

Abbiamo, oggi più che mai, bisogno di continuare il lavoro di ristrutturazione, ammodernamento e rifacimento delle reti idriche per evitare la dispersione dell’acqua nel sottosuolo.

Abbiamo bisogno di sostituire le reti fatiscenti, ed in particolare abbiamo bisogno di ottimizzare, cristallizzare e proseguire il lavoro avviato, evitando così la serie di disservizi che sono accaduti fino alla scorsa estate.

Pertanto, pur rivolgendo alcune critiche all’operato del Presidente Gianfranco Basterebbe, non possiamo che riconoscere in lui la forza e l’onestà nell’aver iniziato ed avviato, unitamente al Consiglio di Amministrazione di espressione unitaria, un piano di rilancio e di ristrutturazione della Sasi.

Ci avviamo, inoltre, ad intraprendere una fase importante e decisiva dal punto di vista dell’organizzazione della governance del settore idrico e non sappiamo se la Regione Abruzzo deciderà per un ambito unico o più ambiti. Ed in quest’ottica riteniamo che Gianfranco Basterebbe è la persona più indicata avendo egli stesso vissuto, fino ad oggi, una interlocuzione costruttiva e mai divisoria anche con la Regione Abruzzo oltre che con tutti i Comuni senza mai sottrarsi alle sue responsabilità.

Riteniamo pertanto che Gianfranco Basterebbe sia in grado di sostenere questa fase di riorganizzazione del sistema idrico integrato della nostra Regione e speriamo e auspichiamo che tale scelta sia condivisa anche dal centrodestra.

Se ciò non fosse possibile è comunque nostra intenzione lavorare sempre per una candidatura che sia unitaria, allo scopo di gestire ed amministrare questo Ente in maniera condivisa.

Le sfide che ci attendono sono tante, le problematiche vissute ci hanno insegnato che solo con il dialogo e le azioni condivise è possibile superarle, ed è ora il momento di mettere a terra i fondi PNRR e le risorse economiche che il CdA della Sasi, guidato in questi anni di Gianfranco Basterebbe, ha intercettato.

Chiediamo a tutti i Sindaci di centrodestra e di centrosinistra di condividere questa nostra proposta di candidatura alla Presidenza della Sasi di Gianfranco Basterebbe.

Francesco Menna, Sindaco di Vasto

Giuseppe Masciulli, Sindaco di Palmoli

Ernano Marcovecchio, Sindaco di Tufillo

Walter Di Laudo, Sindaco di Celenza sul Trigno

Silvana di Palma, Sindaco di Castiglione Messer Marino

Antonio Colonna, Sindaco di Carpineto Sinello

Carlo Racciatti, Sindaco di Guilmi

Nicola Rossi, Sindaco di San Giovanni Lipioni