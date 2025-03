World Tour di snow volley, argento per il team italiano con il vastese Massimo Di Risio

Si è conclusa la prima tappa del FIVB Snow Volleyball World Tour 2025 a Erzurum (in Turchia).

Il trio formato dal vastese Massimo Di Risio, Matteo Camozzi e Federico Geromin, vincitore della seconda tappa del Campionato Italiano a Lorica di inizio febbraio, ha ottenuto un ottimo secondo posto.

Il team italiano ha superato la Pool A per poi battere ai quarti di finale i turchi Burak B./Ali C./ Yasin B. 2-0 (15-7, 15-10) e in semifinale gli iraniani Shalikar/Elyar/Behnam/Armin 2-0 (15-8, 15-11).

I vicecampioni italiani del 2023 sono stati poi sconfitti, nell’atto conclusivo della manifestazione, per 2-0 (15-6, 15-10) da un’altra formazione iraniana formata da Arshia/Fazel/Mahdi/Seyed Ali.

Fonte Federvolley