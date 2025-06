'La costruzione di un amore - Omaggio a Ivano Fossati'

“Il viaggio che mi ha cambiato la vita è stato quello da fermo in cui ho compreso realmente che il tempo scorre.” (Ivano Fossati).

Mercoledì 18 giugno alle ore 21,30 presso i Giardini d’Avalos di Vasto si terrà un concerto tributo alla musica e alla poesia di Ivano Fossati intitolato La Costruzione di un amore che vuole rendere omaggio ad un artista che ha scritto alcune tra le pagine più belle della musica italiana. La serata è organizzata dall’Associazione AVI Alzheimer Vasto Italia in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura e alle Politiche Sociali del Comune di Vasto ed al Rotary Club di Vasto.

Ad eseguire i brani più famosi del celebre cantautore genovese sarà il collettivo cantoƎdiscanto, un gruppo capitanato da Stefano De Libertis (piano e fisarmonica) insieme ad alcuni membri degli Arditi Instabili quali Davide Furia (batteria) e Umberto Cinalli (basso). A completare l’organico ci saranno Luca Cinalli (chitarrista di Drupi) e Francesco Marchesani degli Eclipse Pink Floyd tribute (voce). Durante la serata interverranno con le loro incursioni sonore Gianpiero Barbati (sax), Giovanni Tabilio (tastiera), Dora Minicucci (voce), Raffaela Pierro (voce), Anna Pia Celenza (voce) e, ospite della serata, Stefano Barbati (chitarra).

Ad arricchire la scaletta inoltre ci saranno voci femminili della scuola di musica di Stefano De Libertis (Mariangela Buda, Giada Franchella, Denise Gissi) che interpreteranno le celebri canzoni scritte da Fossati per le regine della canzone italiana come Anna Oxa (Un’emozione da poco), Mia Martini (E non finisce mica il cielo), Patty Pravo (Pensiero Stupendo), Loredana Bertè (Non sono una signora), Fiorella Mannoia (I treni a vapore, Le notti di maggio), Mina (Luna diamante), ecc…

Francesco Marchesani, voce ed ideatore del progetto, racconta: “Come dice la canzone titolo del concerto: “La costruzione di un amore non ripaga del dolore, é come un altare di sabbia in riva al mare”, oggi viviamo un tempo di decadimento dei valori, dove le relazioni ed i rapporti di coppia si sgretolano a vista d’occhio. Ci vogliono anni per costruire un legame solido ma bastano cinque minuti per distruggerlo. Questo concerto parla di sentimenti, spesso contrastanti, tra persone che si amano. E, come in una catarsi, i testi di Fossati ti aiutano a trovare la strada verso casa”.

Il costo del biglietto è di € 15,00 e l’incasso sarà devoluto all’Associazione AVI per i progetti del Caffè Alzheimer che mirano ad aiutare i pazienti ed i loro familiari ad affrontare il carico pesante della malattia.

Prevendita biglietti presso Bar Mirò di Vasto. Per info contattare il numero 3495401468.