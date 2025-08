"Ti vuije dice” con Lara Molino '& friends', buona la prima

Dietro ogni spettacolo c’è molto più di ciò che si vede sul palco. Ci sono sogni condivisi, ideali comuni, sacrifici silenziosi, notti di prove e giorni pieni di attese. Ma soprattutto… c’è amore.

La serata di "Ti vuije dice" al Centro culturale ‘Aldo Moro’ di San Salvo è stata un'esplosione di emozioni, di energia viva. Uno spettacolo teatrale-musicale che parla di radici, di storie vere, di persone, di sentimenti che ci appartengono e ci uniscono.

Sul palco la cantautrice Lara Molino assieme alle Cantatrici d’Abruzzo: Maria Aurelia Del Casale (percussioni, ukulele, seconde voci), Paola Sollazzi (mandoloncello e seconde voci), Giada Vasanella (voce recitante e piccole percussioni) e il fisarmonicista Giuseppe Di Falco. La voce fuori campo affidata a Gigliola D’Antonio.

Le parole di Lara Molino: “Condividere questo viaggio con voi è stato un dono immenso. E con me sul palco, anime speciali che hanno creduto in me e nelle mie canzoni, dando cuore e talento: Maria Aurelia, Giuseppe Di Falco, Giada Vasanella, Paola Sollazzi – grazie per aver reso tutto così autentico, così nostro. Ci siamo emozionati, tutti abbiamo sentito che l’arte, quando nasce dall’anima, arriva dritta al cuore. Grazie a chi c’era. “Ti vuije dice” è solo l’inizio”.