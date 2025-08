Coppa Italia di Promozione, prime sfide ufficiali per Real Casale e Roccaspinalveti

La LND Abruzzo, come era già accaduto per l’Eccellenza, ha definito tramite un sorteggio trasmesso in diretta sui propri canali social, il tabellone della Coppa Italia 2025/2026 di Promozione.

Nel girone B il Real Casale di mister Panfilo Carlucci affronterà il Città di Chieti-Bucchianico; il neopromosso Roccaspinalveti di Antonio De Cillis è stato invece inserito in un triangolare assieme a Ortona e Virtus Castel Frentano.

Prima gara domenica 24 agosto in trasferta per i giallorossi casalesi (ritorno il 31), per i roccolani sfida il 24 contro la perdente di Virtus Castel Frentano-Ortona che si disputerà mercoledì 20.