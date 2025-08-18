Tutto pronto per il concerto dei Tiromancino a San Salvo Marina

I Tiromancino approdano a San Salvo Marina con il loro suggestivo “La Descrizione di un Viaggio – Tour 25”, per celebrare i 25 anni del celebre album La descrizione di un attimo.

Martedì 19 agosto, dalle ore 22, in piazzale Cristoforo Colombo, l'evento con ingresso gratuito per il pubblico.

Il tour ha già incantato piazze e festival ripercorrendo un repertorio ricco di brani iconici. I Tiromancino hanno dedicato ogni serata a raccontare i loro 25 anni di musica, con un viaggio che include sia i grandi classici che i pezzi più recenti.

Non solo La descrizione di un attimo, Per me è importante o Due destini, ma anche successi come Immagini che lasciano il segno, Amore impossibile, Tra di noi, Imparare dal vento e Mi rituffo nella notte—il loro nuovo singolo uscito ad aprile.

Spazio ad atmosfere coinvolgenti e medley inediti: ogni concerto è un mix di momenti ritmati e suggestivi, con brani spesso proposti in originali medley che rendono lo spettacolo ancora più dinamico e avvolgente.