'Laura & Elisa Tribute Band', ottimi riscontri a San Salvo Marina

Abbiamo vissuto una strepitosa performance con la "Laura & Elisa Tribute Band": oltre due ore di pura musica live, energia e grandi emozioni.

Il pubblico, numerosissimo e calorosissimo, ha accompagnato ogni brano con entusiasmo, richiedendo numerosi bis che hanno reso il concerto ancora piÃ¹ speciale.

Un successo straordinario che ha trasformato Piazzale Cristoforo Colombo in un grande arena musicale sotto le stelle.

Un ringraziamento di cuore a chi era presente e ha reso la serata unica!

Grazie agli organizzatori di Muzak Eventi

Foto a cura di M.A.O. Eventi Latina.

Testo a cura di CittÃ di San Salvo