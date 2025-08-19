Luca Barbarossa a Vasto per il secondo appuntamento di 'Musiche in Cortile'

E' Luca Barbarossa il protagonista del secondo appuntamento di ‘Musiche in Cortile’, rassegna che quest'anno giunge alla sua 20^ edizione.

Martedì 19 agosto, dalle ore 21,30, nella bella cornice dei Giardini di Palazzo d'Avalos a Vasto spazio a “Racconti sonori”.

“Canzoni, racconti, ironia e poesia: la voce di Roma si fa intima e narrante”, si legge nella presentazione della Muzak Eventi che organizza l'evento con il sostegno del Comune di Vasto-Assessorato al Turismo e Cultura.

Domenica 17, per la prima tappa di ‘Musiche in Cortile 2025’, è stato di scena Enzo Avitabile con il suo ‘Acoustic World’, appuntamento di alto gradimento per il pubblico partecipante.

Biglietti disponibili su Ciaotickets on line

oppure in tutti i punti vendita autorizzati.

Info: 346-7513610 – a cura di Muzak Eventi