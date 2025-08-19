Scudetto Tambeach, a Vasto Marina le finali nazionali

In programma a Vasto Marina le finali nazionali dei 29esimi Campionati Italiani di Tambeach nelle specialità doppio maschile e femminile, doppio misto con la reintroduzione dallo scorso anno anche della specialità del singolo maschile.

La manifestazione è organizzata dalla Federazione Italiana Palla Tamburello con il patrocinio, oltre che del Comune di Vasto, della Regione Abruzzo, del Coni e Sport e Salute, della Provincia di Chieti. Frentauto è sponsor ufficiale della manifestazione.

Nella Sala consiliare ‘Giuseppe Vennitti’ del Comune di Vasto si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’evento, che si terrà sui campi del Lido “Fernando” di lungomare Duca degli Abruzzi da venerdì 22 a domenica 24 agosto.

«Questa manifestazione rappresenta – per il sindaco Francesco Menna e per l’assessore allo Sport Carlo Della Penna - una grande occasione non solo dal punto di vista agonistico, ma anche per la diffusione di una disciplina che unisce divertimento, tecnica e precisione. Accogliere atleti e appassionati da tutta Italia significa dare ulteriore slancio alla promozione della nostra splendida costa e confermare Vasto come punto di riferimento per le grandi manifestazioni sportive».

Le coppie a contendersi gli scudetti saranno quelle che hanno conquistato i rispettivi titoli zonali nelle varie categorie con via delle gare fissato venerdì pomeriggio e chiusura domenica mattina con le finali che assegneranno gli scudetti nelle varie specialità.

Nel doppio femminile in campo il Palabeach Catania, l’orobica Grassobbio, Padova e San Marino.

Nel doppio maschile Palabeach Catania, Castell’Alfero, Padova e San Marino.Nel doppio misto Palabeach Catania, Castell’Alfero, Guidizzolo, Grassobbio, San Marino e Roma.

Nel singolo maschile San Marino, Roma, Padova e Castell’Alfero.

In questa edizione spazio anche alle finali giovanili nelle categorie under 14 e under 16.

Un anno fa a Rimini scudetti al Palabeach Catania in tutte le specialità. A Vasto ci sarà l’occasione anche per promuovere l’attività sulla spiaggia, con dimostrazioni ed inviti a tutti i presenti a provare la disciplina, sui campi a disposizione.