'La Notte di Vasco', altra edizione con ottimo seguito a San Salvo Marina

redazione
Musica e spettacolo
Altra edizione di successo per â€˜La Notte di Vascoâ€™, appuntamento ormai consueto dell'estate sansalvese.
 
Lâ€™Arena del Mare si Ã¨ accesa di musica, emozioni e tanta voglia di cantare con i Senza Resa, che hanno regalato al pubblico uno spettacolo indimenticabile. 
 
Un concerto, dedicato a Vasco Rossi, che si conferma tra i piÃ¹ attesi dellâ€™estate: spazio gremito, pubblico caloroso arrivato anche da fuori regione e tutta lâ€™energia della musica del Blasco che continua a unire generazioni.
 
Brano dopo brano, la piazza si Ã¨ trasformata in un unico grande coro, in una vera festa sotto le stelle di San Salvo Marina.
 
Un evento che non Ã¨ solo concertoâ€¦ ma unâ€™esperienza da vivere e ricordare.
 
Foto di Simone Colameo
