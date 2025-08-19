'La Notte di Vasco', altra edizione con ottimo seguito a San Salvo Marina

Altra edizione di successo per â€˜La Notte di Vascoâ€™, appuntamento ormai consueto dell'estate sansalvese.
Lâ€™Arena del Mare si Ã¨ accesa di musica, emozioni e tanta voglia di cantare con i Senza Resa, che hanno regalato al pubblico uno spettacolo indimenticabile.
Un concerto, dedicato a Vasco Rossi, che si conferma tra i piÃ¹ attesi dellâ€™estate: spazio gremito, pubblico caloroso arrivato anche da fuori regione e tutta lâ€™energia della musica del Blasco che continua a unire generazioni.
Brano dopo brano, la piazza si Ã¨ trasformata in un unico grande coro, in una vera festa sotto le stelle di San Salvo Marina.
Un evento che non Ã¨ solo concertoâ€¦ ma unâ€™esperienza da vivere e ricordare.
Foto di Simone Colameo