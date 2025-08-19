'Indie Italia Love Festival', buona la prima a Vasto Marina: "Idea fresca, giovane e inclusiva"

Un esordio da incorniciare per lâ€™Indie Italia Love Festival, che ha trasformato Vasto Marina in un grande villaggio sul mare nelle serate del 16 e 17 agosto 2025. Migliaia di persone hanno preso parte allâ€™evento, tra musica, installazioni artistiche, mostre fotografiche, food&beverage e unâ€™atmosfera coinvolgente che ha unito generazioni diverse fino a notte fonda.

CosÃ¬, in una nota del Comune di Vasto, un consuntivo dell'appuntamento che ha caratterizzato il clou del Ferragosto sulla riviera.

La lineup di artisti provenienti da tutta Italia e oltre ha dato vita a un cartellone ricco e variegato: tra i nomi di spicco Marco Castello, Anna Castiglia (Premio Tenco 2025), Bruno Belissimo, Popolous, Mazzariello, Elasi, Giin e tanti altri, che hanno fatto ballare il pubblico dal tramonto in poi. Soddisfazione anche per lo spettacolo pirotecnico di mezzanotte del 16 agosto.

Â«Due giorni di festa cheâ€“ commenta il sindaco Francesco Menna â€“hanno saputo coinvolgere tutti. Lâ€™energia del festival,dei fuochi dâ€™artificio, degli spettacoli in centro e alla Marina hanno reso questo Ferragosto davvero speciale, unendo generazioni diverse nel segno della convivialitÃ e della bellezza della musicaÂ».

Â«Con lâ€™Indie Italia Love Festival â€“ aggiunge lâ€™assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta - abbiamo portato a Vasto Marina una nuova idea di Ferragosto che si conferma fresca, giovane e inclusiva. La risposta del pubblico Ã¨ stata entusiasmante e ci conferma che questa Ã¨ la strada giusta da seguireÂ».