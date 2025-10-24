Partecipa a IlTrigno.net

Rassegna Musicale 'Bernardino Lupacchino dal Vasto', appuntamento con il Coro Giovanile Diapason

redazione
Musica e spettacolo
"Un momento di freschezza, bellezza, ottimismo, e soprattutto musica, che di questi tempi non guasta! 

CosÃ¬ il Maestro Luigi Di Tullio, direttore del Coro Polifonico Histonium, presenta l'appuntamento in programma sabato 25 ottobre alle ore 19 nella Cattedrale di San Giuseppe a Vasto.

Secondo e ultimo appuntamento della Rassegna Musicale â€˜Bernardino Lupacchino dal Vastoâ€™, giunta quest'anno alla sua XXIV edizione.

Protagonista della serata musicale sarÃ  il Coro Giovanile Diapason diretto dal Maestro Fabio De Angelis.

