Rassegna Musicale 'Bernardino Lupacchino dal Vasto', appuntamento con il Coro Giovanile Diapason

"Un momento di freschezza, bellezza, ottimismo, e soprattutto musica, che di questi tempi non guasta!
CosÃ¬ il Maestro Luigi Di Tullio, direttore del Coro Polifonico Histonium, presenta l'appuntamento in programma sabato 25 ottobre alle ore 19 nella Cattedrale di San Giuseppe a Vasto.
Secondo e ultimo appuntamento della Rassegna Musicale â€˜Bernardino Lupacchino dal Vastoâ€™, giunta quest'anno alla sua XXIV edizione.
Protagonista della serata musicale sarÃ il Coro Giovanile Diapason diretto dal Maestro Fabio De Angelis.