Prima mondiale per il vastese Raffaele Bellafronte all’Università della Musica e delle Arti di Vienna

Prima esecuzione mondiale a Vienna di “Dansant la lumiere” - Sonata per saxofono contralto e pianoforte, del compositore vastese Raffaele Bellafronte.

A eseguire questa nuova opera, il 18 novembre alle ore 17 al MDW - University of Music and Performing Arts Vienna, ci saranno il sassofonista Enzo Filippetti, docente storico al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma e la pianista Yoko Nakagawa.

Filippetti, musicista di grande sensibilità, è particolarmente attivo nel campo della musica contemporanea e viere regolarmente invitato a tenere concerti e masterclass in diversi paesi del mondo.