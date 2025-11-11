Corso di aggiornamento sul carcinoma della mammella, sul melanoma e sul carcinoma polmonare, si attiva La Conchiglia Odv

Il 14 e il 15 novembre si terrÃ il corso di aggiornamento sul carcinoma della mammella, sul melanoma e sul carcinoma polmonare.
La duplice sessione di incontri vedrÃ la partecipazione di esperti e specialisti del settore.
Lâ€™appuntamento Ã¨ presso lâ€™Hotel Villa Medici di Rocca San Giovanni e a presiederlo ci sarÃ il Dottor Nicola dâ€™Ostilio, responsabile dei reparti di Oncologia di Lanciano e Vasto.
La Conchiglia Odv si fa promotrice del convegno nellâ€™ottica in cui lâ€™avanzamento della ricerca e lâ€™aggiornamento del personale addetto alle cure rappresentano un elemento essenziale nella lotta ai tumori.