Parità di genere e prevenzione violenza sui posti di lavoro, confronto nella sede sansalvese di Amazon

Un dibattito sulla parità di genere e sulla prevenzione della violenza di genere sui posti di lavoro.

Sono questi i temi trattati nel corso della visita della presidente della Commissione Pari Opportunità Rosa Pestilli nella sede Amazon di San Salvo.

Nel corso dell’incontro, si è parlato anche del registro delle imprese virtuose in considerazione del fatto che proprio Amazon “rappresenta - si legge in una nota - un esempio emblematico sul tema in quanto molto impegnata nel perseguimento del benessere sociale dei propri lavoratori”.

Inoltre, si è svolta un’intervista doppia che ha visto protagonisti proprio Pestilli e il giornalista cronista, autore di “Quarto grado”, Giammarco Menga nel corso della quale si è parlato dell’attività della Cpo regionale e dei temi trattati nel libro dedicato a Saman Abbas.

Un confronto costruttivo che ha visto una partecipazione molto sentita da parte dei lavoratori che si sono alternati in sala. “Per questo – ha detto Pestilli - voglio personalmente ringraziare il general manager di Amazon PSR2 Oreste Romanelli per averci supportato nell’organizzazione dell’appuntamento e aver permesso alla Commissione Pari Opportunità di entrare nella sede di una multinazionale”.