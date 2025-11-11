"Alice non ha paura", in mostra l'arte femminile contro la violenza di genere

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra ogni anno il 25 novembre, Vasto rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere attraverso un’iniziativa dal profondo valore culturale e sociale. Nasce così “Alice non ha paura – L’arte contro la violenza di genere”, una mostra d’arte contemporanea curata da Ilaria Centola, promossa dal Comune di Vasto in collaborazione con l’Associazione Dafne ETS, che gestisce per conto del Settore Welfare e Servizi Sociali il Centro Antiviolenza DonnAttiva.

L’iniziativa è sostenuta dalla Regione Abruzzo e realizzata in sinergia con il Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio Chieti Pescara.

Dal 14 al 30 novembre, l’ala Quarto della Marchesa di Palazzo d’Avalos a Vasto ospiterà le opere di ventiquattro artiste e artisti che, attraverso linguaggi e sensibilità differenti, daranno voce a un messaggio corale di denuncia, memoria e speranza. La mostra sarà aperta al pubblico dal martedì al giovedì dalle 10:00 alle 12:00, il venerdì dalle 16:00 alle 19:00, il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Il percorso espositivo si sviluppa come un viaggio emotivo e simbolico che attraversa le molteplici dimensioni della violenza e della rinascita. Dalla condizione di silenzio e invisibilità delle vittime, alla rappresentazione del corpo ferito e violato; dalla voce che rompe il muro della paura fino alla forza della resistenza, della sorellanza e del riscatto. A chiudere il percorso, l’arte stessa si fa testimone e azione: un linguaggio universale capace di denunciare, curare e trasformare. L’iniziativa si inserisce nel quadro di un impegno costante che Vasto porta avanti da anni, in rete con istituzioni, associazioni e forze dell’ordine, per costruire una comunità capace di riconoscere, prevenire e contrastare ogni forma di violenza.

«Attraverso questa mostra – afferma il sindaco Francesco Menna – le artiste e gli artisti esprimono un potente messaggio di denuncia, che si unisce al lavoro quotidiano svolto dal Centro Antiviolenza DonnAttiva e dalle tante realtà del territorio».

Un messaggio condiviso anche dall’assessora alle Politiche sociali Anna Bosco, che sottolinea come «in un tempo in cui le parole rischiano di perdersi nel rumore, l’arte ci restituisce il tempo della riflessione, ci invita a comprendere e ad agire. Perché nessuna donna debba più sentirsi sola e perché la cultura continui ad essere strumento di libertà e di cambiamento. Un ringraziamento particolare va a Licia Zulli ed a tutte le professioniste che lavorano nel Centro Antiviolenza di Vasto oltre che con l’Associazione Dafne».

Per l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta, «la cultura è un presidio fondamentale contro ogni forma di violenza. Le opere esposte parlano con una forza che arriva dritta alle coscienze, trasformando l’esperienza artistica in impegno civile. Palazzo d’Avalos diventa così non solo luogo di bellezza, ma spazio in cui la comunità si riconosce, riflette e cresce nella consapevolezza».

«L’arte non dà soluzioni, ma interroga, provoca, illumina ciò che – spiega la curatrice Ilaria Centola – spesso resta nascosto o ignorato. Non cambia il mondo da sola, ma cambia le persone. E le persone cambiano il mondo. Per questo un percorso espositivo tematico contro la violenza di genere può diventare uno strumento educativo, emotivo e culturale potentissimo».

Il Centro Antiviolenza DonnAttiva rappresenta da anni un punto di riferimento per le donne che subiscono violenza, garantendo ascolto, accoglienza, supporto psicologico e legale, ma anche promuovendo progetti di educazione all’affettività e iniziative di sensibilizzazione rivolte a tutta la cittadinanza. La mostra “Alice non ha paura” nasce dunque come un tassello di questo percorso condiviso, in cui il linguaggio dell’arte diventa veicolo di consapevolezza, cura e trasformazione. Un invito a guardare, a sentire e a scegliere ogni giorno da che parte stare. L’inaugurazione è prevista per venerdì 14 novembre, alle ore 17:00, a Palazzo d’Avalos.

Saranno in mostra le opere dei seguenti artisti: Isobel Blank, Antonella Casazza, Humberto Cazorla, Carolina Cuneo, Sabrina D’Alessandro, Gianni De Paoli, Roberta Gatto, Barbara Grossato, Marc Vincent Kalinca, Gabriella Kuruvilla, Giovanna Lacedra, Max Marra, Florencia Martinez, Mistiche Nutelle: Oscar Baccilieri, Vittorio Dario Brocadello, Mauro Luccarini, Maurizio Mantovi, Adriano Tetti, Michele Penna, Quena, Paolo Saladini, Livia Spinolo, Diego Tomasoni, Federica Zianni.





