Addio a Ornella Vanoni, i concerti a Vasto

Si è spenta una delle ‘signore della musica italiana’: all'età di 91 anni è morta nella sua abitazione di Milano Ornella Vanoni, figura tra le più iconiche dello spettacolo italiano: cantante, attrice e conduttrice televisiva “ha saputo attraversare - si legge su Rai News . decenni di storia culturale mantenendo intatta la sua forza espressiva. Considerata tra le voci più autorevoli della musica leggera, Vanoni vanta una carriera lunghissima, iniziata nel 1956 e in piena attività fino all'ultimo”.

Due i concerti organizzati a Vasto nell'ultimo trentennio: nel febbraio del 1996 si esibì sul palco del Cinema Teatro Globo, nel mese di luglio del 2012 fu lei ad aprire l'edizione 2012 di ‘Musiche in Cortile’, la rassegna di musica e spettacolo organizzata dalla Muzak Eventi e dal Comune di Vasto al Cortile di Palazzo d'Avalos. In quest'ultima occasione fu protagonista con lei il giovane chitarrista vastese Nicola Oliva, che proprio con Ornella Vanoni ha vissuto una significativa fetta del suo iniziale percorso artistico.

Qui l'articolo e le foto dell'esibizione in occasione di ‘Musiche in Cortile’