Inaugurata "Casa Aliante" a Casalanguida

È stata inaugurata, alla presenza dell’Amministrazione comunale di Casalanguida, delle famiglie e dei ragazzi che saranno ospiti della struttura, la nuova Casa Aliante, centro dedicato ai percorsi di autonomia per persone con disabilità, realizzato nell’ambito del progetto Cambia-Menti.



La struttura nasce grazie ai finanziamenti del PNRR – Missione 5 “Inclusione e Coesione”, in particolare la Componente 2 “Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore”, Sottocomponente 1 dedicata a “Servizi Sociali, Disabilità e Marginalità Sociale”, Investimento 1.2 – Percorsi di Autonomia per persone con disabilità.

Un intervento che rappresenta una delle primissime realizzazioni attivate in Regione Abruzzo, con risorse finalizzate a promuovere inclusione, autodeterminazione e vita indipendente.



Durante la cerimonia, il Sindaco di Casalanguida Luca Conti ha dichiarato:



“Grazie a tutti gli operatori che ogni giorno lavorano con dedizione accanto ai ragazzi, alle loro famiglie e a tutto il personale che rende possibile un progetto così importante. Un ringraziamento particolare ai progettisti, alle imprese, ai tecnici e a tutte le persone che hanno creduto in questa sfida.

Oggi il nostro territorio si unisce: la struttura, messa a disposizione gratuitamente dal Comune di Casalanguida, sarà un punto di riferimento anche per le persone dei Comuni limitrofi che ne avranno necessità.”



Il Sindaco ha inoltre aggiunto:



“È sempre una bella giornata quando si inaugura un’opera, ma quando quest’opera è al servizio delle persone più fragili diventa una giornata ancora più speciale, una bellissima giornata.”



All’inaugurazione hanno partecipato:

• Sandro D’Ercole, per l’ECAD 14

• Daniele Carlucci, Sindaco di Scerni

• Lorena Ziccardi, coordinatrice della struttura

• Mario Alinovi, educatore

• amministratori, operatori del settore sociale e numerosi membri del progetto



Casa Aliante nasce come luogo accogliente, sicuro e inclusivo, pensato per accompagnare giovani e adulti con disabilità in percorsi di crescita personale, autonomia abitativa e piena integrazione sociale, in linea con gli obiettivi del PNRR.



L’Amministrazione comunale esprime grande soddisfazione per l’avvio di questo servizio, risultato di una collaborazione virtuosa tra enti, professionisti e comunità, e conferma il proprio impegno nel promuovere politiche sociali orientate alla dignità, all’inclusione e a un futuro solidale per tutti.