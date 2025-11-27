Zucchero e Laura Pausini saranno in concerto allo Stadio Adriatico di Pescara

Zucchero e Laura Pausini in concerto allo Stadio Adriatico.
Non solo sport, ma anche grandi eventi musicali internazionali, allo Stadio di Pescara.
"Dopo il successo travolgente del 2 luglio 2024 - si legge in una nota del Comune di Pescara -, siamo felici di annunciare che Zucchero tornerà nella nostra città l’8 luglio 2026 con il tour ‘Overdose d’Amore’.
Ma le emozioni non finiscono qui…
Anche Laura Pausini ha scelto Pescara come tappa del suo World Tour “Io Canto”: appuntamento imperdibile il 26 giugno 2027 allo Stadio Adriatico.
Pescara cresce e continua ad attrarre ed emozionare.
Segnate le date di queste due serate indimenticabili sotto il cielo della nostra città".