Cupello aderisce a "Piantiamo Alberi e Ricicliamo Smartphone"

Il Comune di Cupello ha aderito al service nazionale Lions "Piantiamo Alberi e Ricicliamo Smartphone", promosso dal Lions Club Vasto Host con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.



L'iniziativa mira a ridare vita ai telefoni cellulari che non si utilizzano piÃ¹, perchÃ© rotti o obsoleti, attraverso un corretto processo di smaltimento che consente di recuperare materie prime preziose da impiegare nella produzione di nuovi apparecchi digitali. I telefoni inutilizzati o, peggio, dispersi nell'ambiente rappresentano un danno ecologico significativo. Se invece vengono avviati a corrette procedure di riciclo, diventano una risorsa: un patrimonio di materiali rari che puÃ² rientrare nel ciclo produttivo, riducendo la necessitÃ di estrarre nuove materie prime dalle miniere.



Attraverso il progetto, il Lions Club Host di Vasto si impegna a raccogliere e conferire cellulari e smartphone a strutture convenzionate che, per ogni dieci dispositivi consegnati, provvederanno a piantare un nuovo albero nei Comuni aderenti.

Nel territorio di Cupello sono stati posizionati tre punti di raccolta:

â€¢ presso la Biblioteca Comunale (all'ingresso del Municipio)

â€¢ all'interno del plesso di Cupello dell'Istituto Omnicomprensivo "C. Ridolfi

â€¢ presso la Scuola dell'Infanzia Paritaria Parrocchiale.



Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare attivamente alla raccolta, conferendo gli smartphone inutilizzati nei punti indicati, con l'obiettivo di raggiungere un numero tale da consentire la piantumazione di nuovi alberi nella nostra comunitÃ .



L'Amministrazione comunale crede profondamente nel valore di questa iniziativa: riciclare smartphone e piantare alberi significa ridurre il danno ambientale, migliorare la qualitÃ dell'aria e contribuire concretamente a un futuro piÃ¹ sostenibile per le generazioni presenti e future.