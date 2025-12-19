“Stella nova ‘n fra la gente”, Concerto di Natale con il Coro Stella Maris e l'Ensemble Stella Nova

Concerto di Natale 2025 il 22 dicembre nella Chiesa del Carmine a Vasto “Stella nova ‘n fra la gente” con il Coro Polifonico Stella Maris diretto da Paola Stivaletta e l’Ensemble Stella Nova.

Un concerto di musica medievale dedicato alla figura di San Francesco, a ottocento anni dal Cantico delle Creature, con brani del suo tempo musicalmente essenziali ma ricchi di spiritualità così come dettato dallo spirito francescano.

Un modo per riportare il Natale alla sua semplicità ed essenzialità senza dimenticare il significato e l’importanza della Nascita. I brani del programma sono Laudi devozionali, brani sacri con testo in volgare che testimoniano l’unione tra arte, fede e lingua popolare; specchio di un’epoca in fermento culturale e religioso, ricordano la ricchezza e la varietà di una tradizione che continua a unire devozione, cultura e universalità.

Le laudi in programma sono tratte dal Laudario di Cortona che è un codice musicale manoscritto italiano della seconda metà del XIII secolo contenente una collezione di laude; è conservato a Cortona nella “Biblioteca del Comune e dell’Accademia Etrusca” ed è la più antica collezione conosciuta di musica italiana in lingua volgare, nonché l'unica del XIII secolo.

Durante il concerto sarà presentato anche il nuovo CD “Laudar vollio per Amore” realizzato dal Coro Polifonico Stella Maris e dall’Ensemble Stella Nova in occasione del prossimo Anno Francescano 2026, ricorrenza dell’ottavo centenario della morte del Santo Patrono d’Italia.

Date dei concerti nel periodo natalizio 2025-2026.

14 dicembre San Salvo, Coro Stella Maris e Ensemble Stella Nova

15 dicembre Scerni, Ensemble Stella Nova

22 dicembre Vasto, Coro Stella Maris e Ensemble Stella Nova

4 gennaio 2026 Poggio Sannita (IS), Coro Stella Maris e Ensemble Stella Nova

Il Coro Polifonico Stella Maris il suo direttore Paola Stivaletta e l’Ensemble Stella Nova augurano a tutti un Felice Natale ed un nuovo anno di pace e serenità!