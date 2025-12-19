L'abruzzese Luca Di Francescantonio si conferma tra i migliori logo designer europei

Altri prestigiosi riconoscimenti per il logo designer abruzzese Luca Di Francescantonio che conquista di nuovo la scena internazionale per quanto riguarda la progettazione di marchi.

La giuria internazionale del Wolda 2025 ha conferito al professionista di Lanciano, per il logo design sezione Europa, il silver award per il marchio del panificio Fortuna, il bronze award per il marchio di Baratie, il bronze award per il marchio Colle Raro e l'excellence per il packaging Colle Raro.

"Ricevere voti da designer stranieri che non ho il piacere di conoscere mi onora e di certo contribuisce a dare valore al lavoro di logo designer”, commenta Di Francescantonio. Non è la prima volta che la giuria internazionale del Wolda, tra le più note e storiche nel mondo del brand design e composta ogni anno da professionisti differenti, riconosce la creatività e la professionalità del designer abruzzese, che si è già distinto per alcune delle produzioni fatte, rientrando tra le eccellenze europee.

“Come ripeto spesso, il design è cultura e ha segnato l’epoca moderna per i suoi segni e per i suoi marchi – aggiunge Luca Di Francescantonio -. Sto per varcare i 25 anni di attività in questo mondo e non smetterò mai di credere in questo concetto culturale applicato al design che mi contraddistingue da sempre”.

Di certo i numerosi riconoscimenti ricevuti rafforzano la presenza del logo designer abruzzese nel contesto internazionale e contribuiscono alla promozione del design italiano come espressione di innovazione, cultura e professionalità.

Foto di Pier Costantini

