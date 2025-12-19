SanitÃ  accreditata e tutela del lavoro, lettera aperta alle istituzioni regionali e nazionali

Negli ultimi giorni emerge con sempre maggiore evidenza, anche attraverso la stampa, una diffusa condizione di sofferenza della sanitÃ privata accreditata e degli enti convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale e Nazionale.

Una situazione che si manifesta in contesti e territori diversi, ma che sembra avere una radice comune nelle criticitÃ strutturali del modello di finanziamento, oggi sempre piÃ¹ distante dai costi reali dellâ€™assistenza e del lavoro sanitario.

A San Giovanni Rotondo, presso lâ€™Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di Padre Pio, struttura classificata e IRCCS di riferimento, il personale medico, infermieristico e sanitario ha espresso un forte disagio di fronte allâ€™ipotesi di un cambio del contratto collettivo nazionale, con timori legati alla tenuta dei diritti e delle tutele.

A Campobasso, nella clinica ex Cattolica, si registrano difficoltÃ nel pagamento delle retribuzioni.

Analoghe criticitÃ attraversano i centri di riabilitazione ex art. 26 della legge 833 del 1978, che lamentano tariffe ferme o non adeguate allâ€™aumento dei costi, cosÃ¬ come altre cliniche accreditate che in questi giorni annunciano riorganizzazioni ed esuberi.

Si tratta di realtÃ diverse, ma accomunate dal fatto di svolgere funzioni pubbliche essenziali, garantendo assistenza, continuitÃ delle cure e, in alcuni casi, attivitÃ di ricerca di alto livello, in un contesto di risorse economiche spesso non adeguate a sostenere:

â€¢ lâ€™aumento del costo del personale;

â€¢ lâ€™innovazione tecnologica;

â€¢ la crescente complessitÃ clinica;

â€¢ i bisogni di salute della popolazione.

Riteniamo che il necessario riequilibrio economico del sistema non possa essere ricercato attraverso il peggioramento delle condizioni di lavoro, il mancato rinnovo o il cambio dei contratti collettivi, i ritardi nelle retribuzioni o la riduzione degli organici. Il lavoro sanitario rappresenta una risorsa fondamentale e va tutelato come tale.

Per queste ragioni, rivolgiamo alle Istituzioni regionali e nazionali un invito ad aprire un confronto pubblico, serio e costruttivo, che affronti in modo organico:

â€¢ lâ€™adeguamento delle tariffe DRG;

â€¢ la revisione delle rette della riabilitazione ex art. 26;

â€¢ il finanziamento della ricerca negli IRCCS;

â€¢ il rapporto tra sostenibilitÃ economica, qualitÃ delle cure e qualitÃ del lavoro.

Difendere i lavoratori della sanitÃ accreditata e convenzionata significa tutelare il diritto alla salute dei cittadini e la tenuta complessiva del Servizio Sanitario Nazionale. In prossimitÃ delle festivitÃ natalizie, desideriamo infine esprimere solidarietÃ a tutte le operatrici e a tutti gli operatori della salute, che continuano a prendersi cura delle persone piÃ¹ fragili con professionalitÃ e dedizione, anche in contesti di crescente incertezza.

Con rispetto istituzionale

Daniele Leone Delegato RSA FP CGIL Centro di cura accreditato e convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale