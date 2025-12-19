Pacchi dono per le famiglie bisognose, l'iniziativa del Centro commerciale Costaverde

La consegna al sindaco di Montenero di Bisaccia di pacchi dono da consegnare a 58 famiglie bisognose tramite le associazioni del territorio.
Una consuetudine ormai che vede il Centro commerciale Costaverde, per il quinto anno, sempre vicino al territorio e alle famiglie che, soprattutto nei periodi come questo, hanno bisogno anche del piÃ¹ piccolo aiuto.
La Direzione del Centro commerciale Costaverde augura a tutti buone feste e ringrazia Spazio Conad per la consegna dei pacchi dono, comprensivi di tante referenze a proprio marchio, al sindaco Simona Contucci, nellâ€™ambito delle attivitÃ di supporto e di collaborazione con il Comune di Montenero.
La donazione si aggiunge alle attivitÃ di attenzione al territorio del centro commerciale e di Spazio Conad con la consegna di panettoni alle 160 famiglie degli associati delle ASD Montenero Calcio, Deportivo Montenero Calcio e ASD Volley Black Mount.
Un sentito ringraziamento pertanto al sindaco di Montenero di Bisaccia e al direttore di Spazio Conad del Centro Costaverde, Michele Reale, per la fattiva collaborazione e disponibilitÃ .
Un gesto che speriamo renderÃ un po' piÃ¹ sereno il loro Natale!