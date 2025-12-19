'Impulsi di Musica', serata speciale tra talento e solidarietà

Sabato 20 dicembre, nella cornice dell’Auditorium Tito Molisani di Casalbordino, andrà in scena Impulsi di Musica, la rassegna musicale ideata da Paolo Pasquini che quest’anno compie 10 anni e che, a detta dei partecipanti, “sarà la più bella edizione mai fatta fino ad oggi”.
La serata vedrà protagonista un collettivo di musicisti che, coniugando talento e solidarietà, offrirà al pubblico musica per tutti i palati: dal pop al rock, dalla leggera al blues, dalla dance al jazz.
La rassegna, a sfondo benefico, regalerà al pubblico una serata di musica dal vivo con artisti locali che si alterneranno sul palco in un programma pensato per valorizzare il talento del territorio.
Inizio spettacolo ore 20,30.
Ingresso € 10 Auditorium Tito Molisani: Via Martiri dell'11 Settembre, 5 - 66021 Casalbordino
Info e biglietti: Paolo 3284750535