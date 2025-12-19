Memorial Tullio Di Giovanni, torna sul ring Stefano Ramundo

Appuntamento domenica 21 dicembre, al Pala Colle dell’Ara di Chieti, per il Memorial Tullio Di Giovanni, riunione pugilistica organizzata nel ricordo del boxeur teatino organizzata dal Majestic Club di Sandro Mangifesta di Francavilla con il coordinamento del maestro Davide Di Meo, nipote di Di Giovanni.

Sul ring ci sarà il pugile vastese Stefano Ramundo, Campione WBC Mediterraneo dei Pesi Superleggeri, per un match senza titolo utile nell’ambito del percorso di preparazione ai prossimi incontri del 2026. Per il classe 1995 sarà la sfida numero 20 tra i professionisti.

All’appuntamento prenderanno parte anche tre giovani portacolori della Vasto Ring, Francesco Tinari, Samuel Antenucci e Carmine Marchesani.

Il programma della manifestazione di boxe è stato presentato dall’assessore allo Sport del Comune di Chieti, Manuel Pantalone, dal maestro Davide Di Meo, dal delegato provinciale del CONI Massimiliano Milozzi e dal consigliere comunale Valerio Giannini.

Un evento che nasce per ricordare il valore sportivo e umano di Tullio Di Giovanni, simbolo ed esempio per coltivare giovani talenti e rafforzare la cultura pugilistica nel territorio.

“Il Memorial dedicato a Tullio Di Giovanni non è solo una competizione, ma un momento di riconoscenza verso un atleta straordinario e verso chi, oggi, con impegno e sacrificio continua a far crescere nuovi talenti”, ha detto l’assessore Pantalone.

“È un progetto bello, inclusivo e coinvolgente. Il CONI è vicino a tutte le discipline e con Davide si è creata una collaborazione solida – aggiunge il delegato CONI di Chieti Massimiliano Milozzi – . Tullio Di Giovanni è stato un atleta simbolo e un esempio per il nostro territorio: portare i giovani sul ring, farli crescere e motivarli significa costruire il futuro dello sport. I risultati parlano: Stefano Ramundo tra i professionisti, Martina Di Felice ai vertici giovanili, una realtà che dimostra continuità e qualità. Complimenti a tutta la squadra”.

“Ringrazio l’Amministrazione e il CONI per il supporto – chiude il maestro Davide Di Meo -. Questo torneo è un omaggio a mio nonno, ma anche un passo in avanti per il pugilato nel territorio. Il 21 dicembre inizieremo alle 14 con il torneo interregionale per bambini a contatto controllato, poi la serata proseguirà dalle 20 con i match agonistici e con l’incontro di Stefano Ramundo, impegnato in una sfida di grande livello. Saranno con noi ospiti del panorama sportivo nazionale, coinvolgeremo il Convitto G.B. Vico e la palestra Majestic di Francavilla. Stiamo lavorando per far nascere due progetti di grande valore per la città e per il movimento pugilistico. Sarà una giornata di sport, memoria e futuro: un ring che unisce generazioni e talenti, con l’ambizione di costruire a Chieti un punto di riferimento stabile per la boxe”.







