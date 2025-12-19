'ArtBit-International Drum Festival', appuntamento al Teatro Rossetti di Vasto

Attesa febbrile per moltissimi batteristi e appassionati che arriveranno da diverse regioni d’Italia per assistere al grande appuntamento dedicato all’arte della batteria e del ritmo: “ ArtBit-International Drum Festival ”, che si terrà sabato 20 dicembre dalle ore 18:00 al Teatro Rossetti.

Sul palco alcuni tra i più influenti batteristi della scena mondiale contemporanea.

Protagonista principale della serata sarà AnikaNilles, riconosciuta a livello internazionale per il suo stile innovativo e la sua musicalità fuori dagli schemi vincitrice dei più importanti premimondiali nonché la nuova batterista della leggendaria band canadese, Rush! A condividere il palco con lei ci sarà Claus Hessler, musicista eclettico, docente di tecnica open handed e autore di diversi metodi didattici di successo.

Ad aprire lo spettacolo due giovani talenti italiani: Alex Ranaldo, vincitore del Drum Off Global 2020 a soli 12 anni, raffinato musicista capace di fondere groove e sensibilità espressiva. e Vincenzo Protano, giovane batterista versatile e performer di grande energia che negli ultimi mesi ha suonato nei principali club, teatri di tutta Italia e non solo.

ArtBit sarà un’esperienza immersiva nel mondo del drumming moderno, in cui performance, didattica e spettacolo si intrecceranno per offrire al pubblico un evento unico nel suo genere.

Per info e prenotazioni tel. 339-1635975



