“È tutto fragile", nuovo singolo per Luca Dirisio

Con “È tutto fragile” (prodotto da Piero Garone per Garone Records e distribuito da ADA (divisione di Warner Music Group) in uscita in digitale il 19 dicembre, Luca Dirisio torna con un brano che segna una nuova maturità artistica e personale.

Il cantautore abruzzese si è imposto sulla scena musicale italiana nel 2004 con il singolo Calma e sangue freddo, brano vincitore del Premio Artista rivelazione dell’anno al Festivalbar 2004. Il successo del singolo porta, nello stesso anno, alla pubblicazione dell’album di debutto dal quale vengono estratti anche Il mio amico vende il tè, Usami e Per sempre. Il disco ottiene ottimi riscontri e viene pubblicato anche in Spagna, consolidando la presenza dell’artista oltre i confini nazionali.



“È tutto fragile” - si legge su earone.com - è un viaggio emotivo che attraversa la notte: un dialogo intimo con il silenzio, una corsa interiore in cui il protagonista guida verso un luogo familiare che però non è più lo stesso. Ogni chilometro si trasforma in un ricordo – le lenzuola sottili, l’odore di casa, il profumo dell’altro – immagini quotidiane che diventano universali.



Nostalgia e desiderio si intrecciano in un testo essenziale ma potentissimo, mentre la produzione – moderna, minimale e pulsante – amplifica la sensazione di sospensione e la ricerca di un nuovo equilibrio.



“È una canzone nata da un momento di rottura,” racconta Dirisio, “ma soprattutto dal bisogno di ritrovarsi. Di non lasciare andare ciò che conta davvero. Tutto è fragile, sì, ma è in quella fragilità che capisci chi sei".



Con “È tutto fragile”, Luca Dirisio firma una delle sue interpretazioni più intense e vibranti: una ballad contemporanea che parla a chi ha amato, a chi ha perso e a chi continua – nonostante tutto – a seguire la direzione del cuore.

