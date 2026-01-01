'Scintille' per il nuovo anno, una notte da ricordare a San Salvo

Piazza San Vitale ieri sera si è trasformata in un’esplosione di energia, musica e voglia di stare insieme per SCINTILLE – Capodanno in Piazza | Secondo Atto.

Una grande festa partecipata, sentita, vissuta fino all’ultimo ballo-Il tormentone del momento “Bam Bam” con Banfy ha fatto letteralmente scatenare il pubblico: una piazza piena, sorridente, unita dal ritmo e dal divertimento, per una serata che resterà nel cuore di tutti.

In un clima di grande festa hanno partecipato l’assessore Elisa Marinelli, l’assessore Carla Esposito e la consigliera Carla Larcinese, che hanno portato il loro saluto e gli auguri di buon anno a tutta la comunità anche a nome del Sindaco, condividendo con i cittadini un momento di autentica convivialità e partecipazione.

Musica, emozioni, panettone e brindisi di mezzanotte offerto dagli sponsor che hanno contribuito alla meravigliosa riuscita della serata e tanti sorrisi e voglia di iniziare il nuovo anno insieme: San Salvo ha dimostrato ancora una volta di saper vivere bellissimi e allegri momenti insieme.

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al successo di una serata straordinaria.

Il 2026 è iniziato nel migliore dei modi… insieme!

Fonte e foto pagina Facebook Città di San Salvo