Luca Benedetto (Podistica San Salvo) tra i tedofori con la Fiamma Olimpica Milano-Cortina 2026

Luca Benedetto, atleta della Podistica San Salvo, correrÃ con la Fiamma Olimpica a Castel di Sangro.

San Salvo sarÃ simbolicamente protagonista di uno dei momenti piÃ¹ suggestivi legati ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026: il 2 gennaio 2026 la Fiamma Olimpica passerÃ per Castel di Sangro e, in quellâ€™occasione, Luca Benedetto, atleta e podista dellâ€™Asd Podistica San Salvo, Ã¨ stato scelto per correre una frazione del percorso con la torcia olimpica.

Un riconoscimento di grande prestigio per il runner sansalvese, che avrÃ lâ€™onore di accompagnare la Fiamma Olimpica in questa tappa del suo viaggio, incarnando i valori universali dello sport: impegno, passione, sacrificio e spirito di condivisione. Un momento che rappresenta non solo un traguardo personale per Luca, ma anche un motivo di orgoglio per lâ€™intera comunitÃ di San Salvo e per la Podistica San Salvo, da anni punto di riferimento per lâ€™atletica e la corsa su strada nel territorio.

Luca Benedetto Ã¨ conosciuto per la sua costanza negli allenamenti, la partecipazione a numerose competizioni podistiche e il forte legame con lo sport vissuto come strumento di crescita personale e sociale. La sua presenza nel percorso della Fiamma Olimpica premia un cammino fatto di dedizione quotidiana, spesso lontano dai riflettori, ma sempre guidato da una profonda passione per la corsa.

Lâ€™Asd Podistica San Salvo e tutta la cittÃ seguiranno con orgoglio questo momento speciale, certi che Luca Benedetto saprÃ rappresentare al meglio lo spirito sportivo sansalvese, portando con sÃ© il nome di San Salvo in un evento che unisce il mondo intero.