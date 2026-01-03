"Aspettando l'Epifania" a San Salvo con la musica dell'Ensemble a plettro del Circolo Musicale “Mascagni” di Ripalimosani

“Aspettando l’Epifania” è il titolo dell'appuntamento musicale in programma domenica 4 gennaio, alle ore 19.30, nella cornice dell’Auditorium “Paolo VI” di Via Saint Nicolas de Port a San Salvo.

Protagonista della serata sarà l'Ensemble a plettro del Circolo Musicale “Pietro Mascagni” di Ripalimosani, realtà di grande valore artistico e culturale, custode della tradizione degli strumenti a plettro.

Sotto la direzione del Maestro Antonio Di Lauro, l’orchestra proporrà un raffinato repertorio che spazierà dalla grande tradizione mandolinistica fino a celebri pagine del melodramma italiano, interpretate dal Soprano Maria Luigia Martino e dal Tenore Costantino Minchillo.

Il sindaco Emanuela De Nicolis: “Un’esperienza musicale suggestiva, capace di rievocare emozioni, memoria e identità culturale, con uno sguardo attento anche alle giovani generazioni. Questo concerto rappresenta un momento di grande valore culturale per la nostra comunità”.

La consigliera delegata alla Cultura, Maria Travaglini, ha aggiunto: “Sarà una serata speciale, capace di emozionare e coinvolgere il pubblico attraverso la bellezza della musica e la qualità degli interpreti. Un evento che arricchisce il calendario culturale cittadino e che merita di essere vissuto e condiviso”.