La tradizione continua: appuntamento con il canto della Pasquetta a San Salvo

Con lâ€™ingresso nel 2026 saranno 29 anni, per iniziativa del promotore Nicola Iannace, che per le strade del centro di San Salvo risuoneranno le note scanzonate della Pasquetta, lâ€™appuntamento dedicato al maestro Evaristo Sparvieri, poeta, musicista e simbolo della cultura sansalvese alla vigilia dellâ€™Epifania.

Gli Amici della Pasquetta mantengono vive le tradizioni popolari e la solidarietÃ e il canto della Pasquetta Ã¨ l'occasione per raccogliere offerte che saranno assegnate, come sempre di anno in anno, a una famiglia bisognosa individuata a turno dai parroci della cittÃ .

Il gruppo sarÃ accompagnato dalla Befana che regalerÃ le caramelle ai bambini e dai musicisti storici con Ergilio Monaco alla chitarra, Ivo Balduzzi alla fisarmonica e Fernando Sparvieri al mandolino.

Lâ€™allegra comitiva, che crescerÃ strada facendo, sarÃ accompagnata dal sindaco Emanuela De Nicolis e dal presidente del Consiglio comunale Tiziana Magnacca, alle ore 17:00, lunedÃ¬ 5 gennaio, si ritroverÃ davanti casa del coordinatore Iannace per raggiungere la Chiesa di San Nicola Vescovo per essere accolti dal parroco don Antonio Totaro. Seconda tappa alla Porta della Terra, luogo simbolo della cittÃ , a seguire nella Chiesa di San Giuseppe, accolti dal parroco don Raimondo Artese. Ultimo e intenso momento musicale davanti alla scultura marmorea Il cuore dei sansalvesi in corso Umberto I dallâ€™artista Raffaele Mucilli, nei pressi del mai dimenticato Leone Balduzzi autore della canzone Sande Salve Bell. Il monumento, inaugurato nel 2023, rappresenta un piccolo aratro con una stella cometa.



